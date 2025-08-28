قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل

معتز الخصوصي

أعلن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية وأحزاب التيار الإصلاحي الحر، أن حزب الجيل وبالاتفاق مع أحزاب التيار الإصلاحي الحر قرروا خوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب على مستويين المقاعد الفردية: من خلال شعار “مرشح فردي لحزب الجيل في كل دائرة فردية على مستوى الجمهورية” ، وعلى القوائم الانتخابية: عبر قائمة موحدة تحت اسم مؤقت هو "تحالف الجيل" إلى أن يتم الاستقرار على الاسم الرسمي الذي ستخوض به الانتخابات، وتشمل القوائم جميع أقاليم الجمهورية في الدلتا والصعيد وغرب وشرق البلاد.

وأكد الشهابي  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعائمها في ولايته الثانية، وتجسيدًا لنص المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن أحزاب التيار الإصلاحي الحر وأحزاب الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية قوى وطنية داعمة للدولة المصرية ولرئيسها، ومؤمنة بالدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية في حماية الوطن وصون أمنه القومي. وأضاف أن خوض هذه الانتخابات على القوائم والفردي يأتي إيمانًا بالديمقراطية وحرصًا على ترسيخ مبدأ التعددية وضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الدعوة مفتوحة أمام باقي الأحزاب المصرية والشخصيات العامة والقيادات المحلية للانضمام إلى التحالف، إسهامًا في إثراء الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية في بناء مستقبل الوطن.

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أحزاب التيار الإصلاحي الحر المقاعد الفردية الدلتا

