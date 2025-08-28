حزب الاتحاد يستعد لانتخابات مجلس النواب بغرفة عمليات دائمة

أعلن حزب الاتحاد ، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه بدأ استعداداته الجادة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل بشكل مستمر منذ انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، حيث كانت الغرفة هي الجهة المنوط بها إدارة ومتابعة الانتخابات السابقة وتواصل دورها حاليًا في متابعة انتخابات النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، وبحضور الدكتوره نجوي الأباصيري نائب ريس الحزب، عماد سلامى عضو اللجنة وأمين الشباب، جميلة زكي عضو اللجنة وأمين العلاقات الخارجية ودكتور محمود ناجي عضو اللجنة وأمين الاستثمار، ميرنا أمين عضو اللجنة ومنسق للشؤن الإدارية والتواصل.

وأكد المستشار رضا صقر أن غرفة العمليات في انعقاد دائم لتلقي طلبات الترشح وفحصها، ثم عرضها على اللجنة المركزية برئاسة رئيس الحزب لاتخاذ القرار النهائي بشأن المرشحين وفقًا لمعايير موضوعية محددة، أبرزها الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين داخل البرلمان وخارجه، إلى جانب إعطاء مساحة بارزة لمشاركة المرأة والشباب.

وأوضح أن الحزب، الذي دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بتسعة مرشحين في سبع محافظات، حصل على أكثر من 550 ألف صوت، وهو ما يعكس قاعدة شعبية راسخة ووجودًا ملموسًا على أرض الواقع، بغض النظر عن نتائج المقاعد، الأمر الذي يحفّز الحزب على الاستمرار في المشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الدستورية.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن الحزب يتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على إعداد كوادر سياسية حقيقية قادرة على مواجهة التحديات، وأن عملية الاختيار للمرشحين لانتخابات النواب تتم بشكل مدروس وممنهج لضمان الدفع بأفضل العناصر.

وأشار إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان رسميًا عن عدد المرشحين، والمحافظات التي سيخوض فيها الحزب المنافسة.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد مستمر في مسيرته السياسية من أجل بناء برلمان قوي يعبّر عن تطلعات الشعب المصري.