اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
حزب الاتحاد: اعتقال بريطانيا لشاب مصري أمام سفارتنا يكشف ازدواجية المعايير

عبد الرحمن سرحان

أعرب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر عن قلقه البالغ إزاء واقعة اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر، مؤكدًا أن ما جرى يمثل – وفقًا للمعلومات المتاحة – انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد الحزب في بيان له أن استمرار مثل هذه الممارسات يكشف عن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي ترفع شعارات حماية الحريات بينما تمارس إجراءات تعسفية ضد الأفراد، مشددًا على أن هذا النهج لم يعد مقبولًا في عالم يتطلع إلى العدالة والشفافية.

وشدد البيان على أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز تسييسها أو استخدامها كأداة للضغط أو الانتقام، لافتًا إلى أن احترام الحرية الشخصية وحق المحاكمة العادلة يمثلان حجر الزاوية في أي نظام قانوني معاصر.

وأضاف حزب الاتحاد أن مصر وشعبها يقفون دائمًا إلى جانب الحق، ويرفضون أي انتهاكات تطال أي مواطن سواء داخل الوطن أو خارجه، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يكفل حماية حقوق المصريين بالخارج.

واختتم البيان بمطالبة السلطات المعنية بسرعة توضيح ملابسات واقعة الاعتقال، وضمان توفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية للشاب أحمد عبد القادر بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

