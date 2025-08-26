قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اعتقال ميدو في بريطانيا يعكس ازدواجية السياسات الغربية

عمرو هندي، عضو مجلس النواب
عمرو هندي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير، ويكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير لدى بريطانيا.


وأضاف هندي أن أحمد عبد القادر لم يرتكب أي جريمة، سوى أنه عبر عن وطنيته ومارس حقه المشروع في حرية الرأي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتقال يمثل استهدافًا متعمدًا للشباب المصري الوطني ومحاولة للتضييق على الأصوات الوطنية بالخارج، في الوقت الذي يُستخدم فيه كغطاء لتحركات جماعات متطرفة تستغل المنابر الغربية للهجوم على الدولة المصرية وتشويه إنجازاتها.


وأكد عضو مجلس النواب أن ما حدث يعكس بوضوح ازدواجية السياسات الغربية، حيث ترفع بعض الدول شعارات الحرية وحقوق الإنسان بينما تمارس العكس تمامًا على الأرض عندما يتعلق الأمر بمواقف لا تخدم أجنداتها أو مصالحها، مشددًا على أن حرية التعبير حق غير قابل للتجزئة، وأن قمع الشباب المصري الوطني أمر غير مقبول.

وأوضح هندي أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة للدولة المصرية، ونجاحهم في تشكيل كيانات وطنية تواجه الأكاذيب وتدافع عن صورة مصر بالخارج هو رصيد مهم.

وشدد على أن مصر بمختلف قواها السياسية والمجتمعية تقف صفًا واحدًا مع أبنائها بالخارج، مطالبًا السلطات البريطانية بالإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، والتوقف عن تسييس الملفات بما يخدم مصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها إلى غير رجعة.

واختتم هندي بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية تضع كرامة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، وأن حماية حقوق المصريين بالخارج التزام وطني لا يمكن التفريط فيه، معتبرًا أن أي اعتداء على حقوقهم هو اعتداء مباشر على السيادة والكرامة الوطنية لمصر.

عمرو هندي مجلس النواب ميدو بريطانيا النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى رمضان صبحي: غيابك كتير أوي

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب يصدر ضوابط تعديل أحكام النظم للأندية وفقًا لتعديل قانون الرياضة

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ ينتقد اختيارات ريبيرو التكتيكية قبل موقعة الأهلي وبيراميدز

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد