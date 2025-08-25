ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو لجنة التخطيط السابق بالنادي، رسائل قوية عن الكرة المصرية والجيل الذهبي وأسطورة الزمالك شيكابالا، حيث فتح قلبه عبر "راديو صوت الزمالك" للحديث عن زملائه السابقين وأفضل من لعب بجوارهم، بالإضافة لرأيه في الفوارق بين الأجيال.

ميدو يكشف عن أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم

أكد ميدو أن حسام حسن هو المهاجم الأفضل بالنسبة له على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أنه كان يعشق اللعب بجواره داخل الملعب، بينما في أوروبا اختار ديديه دروجبا وزلاتان إبراهيموفيتش، معتبرًا الأخير الأقرب له في أسلوب اللعب وطريقته.

جيل المعلم لا يُقارن بالجيل الحالي

انتقد ميدو مستوى الجيل الحالي من اللاعبين المحليين في مصر، موضحًا أنه لا يوجد أي لاعب يمكنه حجز مكان أساسي في منتخب مصر الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة خلال أعوام 2006 و2008 و2010.

وقال ميدو: "من يمكنه أن يزيح من التشكيل الأساسي أسماء بحجم وائل جمعة، عصام الحضري، سيد معوض، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أحمد فتحي، إبراهيم سعيد، عبد الظاهر السقا، عبد الوهاب، طارق السيد، محمد شوقي، أحمد حسن، عمرو زكي، وعماد متعب؟.. لا أحد".

المقارنة بين أبو تريكة وحازم إمام

تحدث ميدو عن المقارنة التي دارت كثيرًا بين الثنائي الكبير، مؤكدًا أن حازم إمام كان لاعبًا ممتعًا، يضفي الجمال على الكرة في الملعب، حيث "الكرة في قدمه متعة"، بينما أبو تريكة كان الأكثر تأثيرًا على المرمى وصناعة الفارق بالأهداف الحاسمة، مضيفًا أن المقارنة بينهما صعبة لكن حازم في مستوى فني مختلف.

إشادة خاصة بشيكابالا

خصص ميدو مساحة واسعة للحديث عن قائد الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائلاً: "شيكابالا لاعب استثنائي ويمتلك كواليتي عالٍ يصعب أن يتكرر، وما وصل إليه من نضج وتحمل المسؤولية أمر يثير الفخر".

وأضاف أن شيكابالا سيظل أسطورة وعلامة فارقة في تاريخ الزمالك، وستظل جماهير القلعة البيضاء تتذكره حتى بعد مرور 100 عام.

مقترح بحجب أرقام الأساطير

اختتم ميدو تصريحاته بمطالبة إدارة الزمالك بحجب الرقم 10 الذي ارتداه شيكابالا، والرقم 14 أيضًا، إلى أن يظهر لاعبون بنفس الإمكانيات التاريخية التي جسدها هؤلاء النجوم، حفاظًا على قيمتها الرمزية داخل النادي.