قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تقصف صنعاء.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في تصعيد جديد مع الحوثيين
البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب
أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية
والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل
الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب
فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور
ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10
تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025
سعر أقل عيار ذهب اليوم 25-8-2025
أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10

ميدو
ميدو
إسلام مقلد

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو لجنة التخطيط السابق بالنادي، رسائل قوية عن الكرة المصرية والجيل الذهبي وأسطورة الزمالك شيكابالا، حيث فتح قلبه عبر "راديو صوت الزمالك" للحديث عن زملائه السابقين وأفضل من لعب بجوارهم، بالإضافة لرأيه في الفوارق بين الأجيال.

ميدو يكشف عن أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم

أكد ميدو أن حسام حسن هو المهاجم الأفضل بالنسبة له على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أنه كان يعشق اللعب بجواره داخل الملعب، بينما في أوروبا اختار ديديه دروجبا وزلاتان إبراهيموفيتش، معتبرًا الأخير الأقرب له في أسلوب اللعب وطريقته.

جيل المعلم لا يُقارن بالجيل الحالي

انتقد ميدو مستوى الجيل الحالي من اللاعبين المحليين في مصر، موضحًا أنه لا يوجد أي لاعب يمكنه حجز مكان أساسي في منتخب مصر الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة خلال أعوام 2006 و2008 و2010.

وقال ميدو: "من يمكنه أن يزيح من التشكيل الأساسي أسماء بحجم وائل جمعة، عصام الحضري، سيد معوض، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أحمد فتحي، إبراهيم سعيد، عبد الظاهر السقا، عبد الوهاب، طارق السيد، محمد شوقي، أحمد حسن، عمرو زكي، وعماد متعب؟.. لا أحد".

المقارنة بين أبو تريكة وحازم إمام

تحدث ميدو عن المقارنة التي دارت كثيرًا بين الثنائي الكبير، مؤكدًا أن حازم إمام كان لاعبًا ممتعًا، يضفي الجمال على الكرة في الملعب، حيث "الكرة في قدمه متعة"، بينما أبو تريكة كان الأكثر تأثيرًا على المرمى وصناعة الفارق بالأهداف الحاسمة، مضيفًا أن المقارنة بينهما صعبة لكن حازم في مستوى فني مختلف.

إشادة خاصة بشيكابالا

خصص ميدو مساحة واسعة للحديث عن قائد الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائلاً: "شيكابالا لاعب استثنائي ويمتلك كواليتي عالٍ يصعب أن يتكرر، وما وصل إليه من نضج وتحمل المسؤولية أمر يثير الفخر".

وأضاف أن شيكابالا سيظل أسطورة وعلامة فارقة في تاريخ الزمالك، وستظل جماهير القلعة البيضاء تتذكره حتى بعد مرور 100 عام.

مقترح بحجب أرقام الأساطير

اختتم ميدو تصريحاته بمطالبة إدارة الزمالك بحجب الرقم 10 الذي ارتداه شيكابالا، والرقم 14 أيضًا، إلى أن يظهر لاعبون بنفس الإمكانيات التاريخية التي جسدها هؤلاء النجوم، حفاظًا على قيمتها الرمزية داخل النادي.

أحمد حسام ميدو ميدو الزمالك الجيل الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

دياب

الله يسهله.. دياب يطرح أحدث أغانيه في هذا الموعد

شاعر المليون

شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

رنا رئيس

بفستان أبيض أنيق.. إطلالة ملائكية لـ رنا رئيس

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد