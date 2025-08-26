قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه

ميدو
ميدو
يارا أمين

أثار أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “إكس” (تويتر سابقًا)، أكد خلالها أن فريق الزمالك حتى لو تمكن من حصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، فسيتم “سحب” البطولة منه.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

أحمد حسام "ميدو" ميدو الزمالك إكس تويتر الدوري الممتاز يانيك فيريرا فاركو

