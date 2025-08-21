رئيس حزب الاتحاد: زيارة السيسي للسعودية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتعكس عمق التلاحم الاستراتيجي بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التنسيق المستمر بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يمثل ضمانة حقيقية لحماية الأمن القومي العربي، ويعزز من قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة والأوضاع المشتعلة في المنطقة.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن المباحثات المقررة في مدينة نيوم ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر والسعودية، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار والنمو، مشددًا على أن قوة العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية لحماية الأمن الإقليمي.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن الزيارة تعكس رؤية القيادة السياسية المصرية في تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك، باعتباره السبيل الأمثل للحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية.