منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نواب وأحزاب يشيدون بزيارة الرئيس السيسي للسعودية: علاقات تاريخية قائمة على التعاون المتبادل

مصر والسعودية
مصر والسعودية
ماجدة بدوى

مهران: زيارة الرئيس للسعودية  تعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

برلماني: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تجسيد للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين

العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي ، وفي هذا الاطار يقوم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه الملكي الأمير محمد بن سلمان،  ومن جانبه أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بالزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد مهران ،  أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما يربط البلدين الشقيقين من روابط راسخة تقوم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يعكس حرص القيادتين على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ودعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف مهران، أن التعاون المصري السعودي يعد نموذجًا يحتذى به في التضامن العربي والعمل المشترك، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية والتنموية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء.

وأكد النائب على مهران ، أن العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز مكانة المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته أشادت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، بالزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأكدت شبكة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن البلدين الشقيقين يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكلان معًا محورًا مهمًا في دعم القضايا العربية والإسلامية.

وأضافت شبكة، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يحمل دلالات استراتيجية كبيرة، حيث يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، بما يواكب تطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من التقدم والازدهار.

وأشارت شبكة ، إلى أن مصر والسعودية تمتلكان من الثقل الإقليمي والدولي ما يجعلهما قادرين على مواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يمثل صمام أمان للأمن القومي العربي.

واختتمت شبكة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الزيارة ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الأمة العربية بأسرها.

ومن جانبه أكّد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على الأهمية البالغة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم، تلبية لدعوة من شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر والمملكة.

وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادتين لأهمية التشاور والتنسيق المستمر في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، لاسيما الأوضاع في قطاع غزة وما خلفته من تداعيات إنسانية وأمنية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، إلى جانب مناقشة الملفات الإقليمية المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر الذي يمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية وأمن المنطقة بأسرها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن المباحثات المقرر عقدها بمدينة نيوم بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سوف تركز على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لمواصلة دفع مسيرة التعاون القائم في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والتبادل التجاري.

وأشاد الجمل، بالعلاقات المصرية السعودية التي وصفها بأنها نموذج للعلاقات الأخوية الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا أن هذه العلاقات أثبتت عبر التاريخ قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن الأمن القومي العربي.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن التنسيق بين القاهرة والرياض يظل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن زيارة  الرئيس اليوم تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي الذي يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأكملها.

السعودية مصر السيسي بن سلمان البرلمان

