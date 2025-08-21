قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
علي مكي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار نيوم بالسعودية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض جمال الوصيف، أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تحمل العديد من الدلالات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك  .

وأشار الوصيف، خلال مداخلة على الهواء مباشرة، إلى أن المباحثات ستتطرق إلى ملفات إقليمية ودولية عدة، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتفق القاهرة والرياض على ضرورة إيجاد حل شامل وعادل لها، إضافة إلى التشديد على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضح المراسل أن ملفات الأوضاع في ليبيا، سوريا، لبنان، والسودان ستكون مطروحة على طاولة الحوار، حيث يجمع البلدان موقف رافض لتقسيم ليبيا والتأكيد على الحل السياسي الشامل، بجانب دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمات في سوريا ولبنان، وفيما يخص السودان، فقد لعبت المملكة دورًا محوريًا عبر استضافتها المباحثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الوصيف أن الزيارة تأتي أيضًا في إطار التوافق المصري – السعودي على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة عبر الحلول الدبلوماسية، بما يعزز من استقرار الإقليم ويحافظ على الأمن القومي العربي، ومن المتوقع أن تُسفر القمة عن نتائج مهمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.

الرئيس السيسى مطار نيوم السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

المساعدات الإنسانية

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

دارين مصطفى

ادعوا لمامي.. ابنة دارين مصطفى تكشف عن تعرض والدتها لأزمة صحية مفاجئة

معبر رفح

مئات الشاحنات المصرية محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر الدخول عبر كرم أبو سالم

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد