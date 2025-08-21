مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأكيد للشراكة الإستراتيجية ودعم القضايا العربية

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، إن الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تكتسب دلالات خاصة في هذا التوقيت الدقيق، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسيدًا للتنسيق الاستراتيجي بين قيادتي القاهرة والرياض في مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح عيد، في بيان له، أن المباحثات التي ستجمع الرئيس السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، سواء في الملفات الاقتصادية والتنموية أو في الشراكة الاستراتيجية التي تخدم استقرار المنطقة ككل.

وأشار القيادى بحزب مصر أكتوبر، إلى أن ما يزيد من أهمية هذه الزيارة هو التوقيت الذي تشهده المنطقة، خاصة مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ستشكل القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا في المناقشات، في إطار التنسيق العربي الرامي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود للوصول إلى تهدئة شاملة تفضي إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت أمين المصريين بالخارج بمصر أكتوبر، أن الملفات الإقليمية الأخرى لن تكون بعيدة عن طاولة المباحثات، سواء ما يتعلق بالأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن أو بأمن البحر الأحمر، بما يعكس إدراكًا كاملًا من القيادتين لأهمية تعزيز التضامن العربي والتصدي لأي محاولات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة بأن القاهرة والرياض تمثلان حجر الزاوية في المعادلة العربية، وأن تنسيقهما المستمر يضمن صياغة مواقف قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات ودعم قضايا الأمة.