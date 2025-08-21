"المؤتمر": زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تجسد قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

أشاد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تأتي لتجسد عمق وقوة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين القاهرة والرياض.

وأكد "جودة" في تصريحات له اليوم، أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادتين المصرية والسعودية على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب التشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد في مدينة نيوم تمثل ركيزة أساسية لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده من تحديات كبرى.

وأضاف أن الملفات الإقليمية المطروحة على طاولة المباحثات، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة والأوضاع في كل من لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر، تعكس الدور المحوري والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها مصر والمملكة في الحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العربية.

واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية – السعودية ستظل نموذجاً يحتذى به في التضامن العربي والشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدداً على أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مسيرة التعاون الراسخ بين البلدين.