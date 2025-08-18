قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسية

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن نجاح مصر في صياغة مقترح متكامل لوقف الحرب في غزة يعكس ريادتها الدبلوماسية ودورها المحوري في القضية الفلسطينية وفي حماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن القاهرة نجحت في الجمع بين ضرورات الأمن الإقليمي والبعد الإنساني للأزمة.

وأضاف صقر أن موافقة حماس على مقترح مصر وقطر يمثل اعترافًا بواقعية الطرح المصري وحرصه على إنقاذ المدنيين ووقف نزيف الدماء، مؤكدًا أن التحركات المصرية تنطلق من ثوابت راسخة تدعم الحقوق الفلسطينية وتضع أولوية لحماية الشعب.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن مصر لا تكتفي بطرح حلول مؤقتة، وإنما تعمل على تهيئة مناخ سياسي يفتح الطريق أمام اتفاق شامل، موضحًا أن القاهرة تدير الأزمة بمنهج متوازن يجمع بين العمل الإنساني والدبلوماسية الرفيعة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد أمام اختبار جديد للتخلي عن سياسية التجويع والقتل التي يقوم بها في غزة حاليا.

واختتم صقر تصريحاته بالتأكيد على أن الدور المصري سيبقى هو الضمانة الأساسية لأي تهدئة حقيقية في المنطقة، لافتًا إلى أن القاهرة تواصل تحركاتها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

