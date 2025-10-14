قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام ويثمن دور مصر المحوري

وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هايمش فالكونر
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هايمش فالكونر
أ ش أ

 أشاد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هايمش فالكونر، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير أشرف سويلم سفير مصر بلندن ، بقمة "شرم الشيخ السلام" ، وأكد أنها لحظة تاريخية هامة ينبغي مواصلة البناء عليها.

وثمن الوزير البريطاني الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية ، وجهودها الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار ، وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء ، على أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصهما المشترك على الإرتقاء بها إلى مستوى شراكة إستراتيجية متكاملة بما يُحقق مصالح البلدين وأولوياتهما ، وبما يسهم أيضاً في دعم الإستقرار والتنمية بالمنطقة.

وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هايمش فالكونر السفير أشرف سويلم سفير مصر بلندن قمة شرم الشيخ السلام

