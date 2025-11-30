القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الدوحة السينمائي

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، عن الفائزين في المسابقات الرسمية في المهرجان خلال حفل الختام الذي جاء بعد أسبوعٍ من العروض السينمائية، والحوارات الملهمة، والفعاليات التفاعلية.

حضر الحفل كلٌّ من سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام، سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، سعادة السّيد حسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، سعادة الدّكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، المهندس عبد العزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ "زوروا قطر" (Visit Qatar)، السيد عبدالله النجّار عضو مجلس أمناء متاحف قطر، المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب عدد من الضيوف من كبار الشخصيات.

قدّم الحفل المخرج والمقدم السّوداني أمجد النور، والكوميديان السوري-الأمريكي ناصر الريّس، وجمع صُنّاع الأفلام والمتخصصين في الصناعة والقيادات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، من ضمنهم صالح بكري، كمال الجعفري، سجى كيلاني، ميسان هاريمان، إيليا سليمان، بريجيت لاكومب، ريثي بان، ظافر العابدين، وغيرهم.

وفي كلمتها في الحفل، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الدوحة للأفلام: "مع اختتام هذه الدورة من مهرجان الدوحة السينمائي، نؤكّد من جديد على التزام قطر الرّاسخ بدعم الأصوات الجديدة والسّرد القصصي الشجاع والمتجدّد. ويمثّل هذا المهرجان وعداً بأنّ الإبداع سيجد مساحته على الدوام، وبأنّ الأصوات المتنوعة ستظل مسموعة، وبأنّ قطر ستواصل فتح أبوابها أمام الفنانين الذين يسهمون في بناء عالم مترابط تسوده قيم التعاطف والتآزر. كلّ فيلم عُرض في المهرجان، كان يذكّرنا دوماً بأنّ السّينما تشكّل واحدة من أعظم الجسور الإنسانية القادرة على جمعنا متخطية كلّ الحدود والخلفيات الثقافية والاختلافات، لدفع رؤيتنا المشتركة إلى الأمام".

جوائز مهرجان الدوحة السينمائي 2025:

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة:

تنويه خاص: المحمية للمخرج بابلو بيريز لومبارديني

جائزة أفضل أداء تمثيلي: الممثلين مجد عيد ونادر عبد الهادي (كان يا ما كان في غزة)

جائزة أفضل إنجاز فني: كمال الجعفري (مع حسن في غزة) و تشي هياكاوا (رينوار)

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: بابا والقذافي للمخرجة جيهان

جائزة أفضل فيلم روائي طويل: مدينة لا تنام للمخرج غاليرمو جالو

ترأس لجنة التحكيم المخرج الكمبودي المرشَّح لجائزة الأوسكار ريثي بان، بمشاركة كلٍّ من المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية رجاء عماري، والممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، المصورة الفوتوغرافية العالمية بريجيت لاكومب، بالإضافة إلى أليساندرا سبيشيالي، مؤسّسة ومنسقة فاينال كت في مهرجان البندقية السينمائي.

الفائزون بالمسابقة الدولية للأفلام القصيرة:

تنويه خاص: فيلم المينا للمخرجة رندة معروفي

تنويه خاص بالأداء: الممثل عمّار أحمد (زيزو).

جائزة أفضل أداء تمثيلي: ميليتشا جانفسكي (عند شروق الشمس).

جائزة أفضل مخرج: آريا سانشيز ومارينا ميرا (التعليم الابتدائي).

جائزة أفضل فيلم: سامبا إنفينيتو للمخرج ليوناردو مارتينيلي.

ترأس لجنة التحكيم الخبير في قطاع السينما إيدي بيرتوزي، إلى جانب المخرجين فارس الرجوب وزولجارغال بوريفداش

الفائزون بجوائز مسابقة "صُنع في قطر"

تنويه خاص: مشروع عائشة للمخرج فهد النهدي

جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي: رشيد الشيب (فهد الغاضب)

جائزة أفضل مخرج: إيمان ميرغني (فيلا 187)

جائزة أفضل فيلم: فهد الغاضب للمخرج جاستن كريمر

ترأست لجنة التحكيم في هذه المسابقة الممثلة والمخرجة والمنتجة عفاف بن محمود، وضمت العضوين فهد الكواري، رئيس التطوير في استوديوهات كتارا، والمنتج والموزّع علاء الأسعد.

مسابقة أجيال

أفضل فيلم طويل: صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية

أفضل فيلم قصير: سليماني للمخرجة فيني آن بوز

وتم اختيار الفائزين في هذه المسابقة من قبل حكّام أجيال الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 25 عاماً وحضروا من مختلف أرجاء العالم.

كما حصل فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني على جائزة الجمهور.

وشهد المهرجان عرض 97 فيلماً مُلهِماً من 62 بلداً، إلى جانب باقة واسعة من الفعاليات الموجهة للمجتمع الإبداعي. قدّم مهرجان الدوحة السينمائي أربع مسابقات رئيسية، إضافةً إلى عروض خاصة، وعروض موسيقية، وفعالية جيكدوم وغيرها من المبادرات المجتمعية.