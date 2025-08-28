النقابات المهنية بالجبهة تضع خطة انتخابات النواب وتصيغ رؤية تعبر عن العاملين

في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب ،ناقشت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية آليات تطوير عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقييم التجربة السابقة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال النائب أحمد سمير نائب رئيس الأمانة الفنية : أن الحزب في انتظار المزيد من الجهد والأفكار والمبادرات التي تساعد في تعزيز عمل اللجنة ، مؤكدا أن التكامل الفعال بين جميع لجان الحزب هدف رئيسي وسيتم توفير الخبرات والتدريبات المتطورة اللازمة لزيادة المهارات لجميع أعضاء اللجان المركزيه وعلي جميع مستوي المحافظات .

‎وأوضحت عايدة محي الدين أمينة النقابات المهنية بالحزب، إن الأمانة تعمل على صياغة رؤية أكثر شمولًا تعبر عن العاملين في مختلف القطاعات المهنية وذلك لدراسه التحديات التي تواجه النقابات ومحاوله الوصول الي حلول ومقترحات مبتكره و قابله للتنفيذ ، موضحة أن الأمانة ستسعى لزيادة حضورها الميداني والتواصل المباشر مع النقابيين

‎وأضافت أن تجربة الشيوخ أظهرت نقاط قوة سيتم البناء عليها، بجانب معالجة بعض التحديات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الأمانات المختلفة للحزب لضمان فاعلية الجهود وتوحيد الرسائل الموجهة إلى القاعده العريضه من العاملين بالنقابات المهنيه

‎وأشارت محيي الدين إلى أن الأمانة بصدد تقديم خدمة متكاملة لتعزيز أدواتها التنظيمية والإعلامية بما يخدم توجهات الحزب ويعكس هويته الوطنية.

‎كما أكد أعضاء الأمانة أن النقابات المهنية تمثل ركيزة أساسية في بنية الحزب، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية وتوسيع دوائر المشاركة، بما يعزز قدرة الكوادر النقابية على القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن.