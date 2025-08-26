أمانة الإعلام بـ”الجبهة” تبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

ناقشت لجنة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية أداءها خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وسبل تطوير هذا الأداء استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يمتلك رؤية واضحة يلتزم بها الجميع، هدفها التعبير عن المواطن وخدمة مصلحة الوطن.

وأضاف: حرصنا على تغطية العملية الانتخابية بشكل متكامل ونقل أصوات مرشحينا إلى الشارع، كما سعينا للتعبير عن نبض الجماهير من خلال آليات مختلفة، مشيرًا إلى أن الحزب استفاد من التجربة السابقة وسيعمل على تطوير أدائه في انتخابات النواب، خاصة مع اشتداد المنافسة وزيادة عدد المرشحين.

وحذّر الدكتور مسلم من الصفحات المزيفة التي تتحدث باسم الحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أدوات وآليات العمل الإعلامي بما يتماشى مع خطاب الحزب ورؤيته الموحدة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شومان، أستاذ الإعلام وأمين مساعد الإعلام بحزب الجبهة، إن الحزب نجح في بناء كوادره والتعبير إعلاميًا عن نشاطه، لكنه مستمر في تطوير أدواته الإعلامية.

وأضاف أن الحزب نظّم دورة تدريبية للمرشحين، وسيواصل الاستثمار في تدريب كوادره، موضحًا أن الحزب يمثل بيت خبرة يسعى للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية لخدمة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الحزب يضم 45 أمانة تمثل عقل الحزب وتعمل على تنفيذ سياسته ورؤيته.