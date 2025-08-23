برفع أعلام مصر.. افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بعين شمس

افتتح حزب الجبهة الوطنية، اليوم، مقره الجديد في عين شمس، وذلك ضمن خطة الحزب التوسعية.

شهد الافتتاح حضور النائب فايز أبو حرب، واللواء أحمد رسلان أمين التنظيم ونائب الأمين العام للحزب، واللواء علي الدمرداش أمين تنظيم القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

كما شهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية حيث رفع خلالها المشاركون أعلام مصر تعبيرا عن الانتماء الوطني ودعم مسيرة العمل الحزبي.

يأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة الحزب لتوسيع قاعدته التنظيمية والجماهيرية عبر إنشاء مقراته بمختلف المحافظات والمناطق الشعبية، بما يتيح التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على طرح حلول تعكس أولويات الشارع المصري.

