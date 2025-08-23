حزب الجبهة الوطنية يختار رفعت عايش أمينا لمركز الإسماعيلية

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية عن تولي الأستاذ رفعت عايش، منصب أمين مركز الإسماعيلية بالحزب، وهو عضو مجلس فض المنازعات والقضاء العرفي، وله دور بارز في حل الخلافات المجتمعية وفق القواعد العرفية الأصيلة.



جاء ذلك في إطار حرص حزب الجبهة علي ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب وذلك في إطار الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل.

يشار إلى أن رفعت عايش قد شارك بفاعلية في الحملات الانتخابية الرئاسية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه نشط في العمل العام والمبادرات المجتمعية بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد حزب الجبهة الوطنية في بيان له أن انضمام رفعت عايش لمنصب أمين مركز الإسماعيلية يمثل إضافة قوية لقيادات الحزب في المحافظة، بما يملكه من خبرات عملية ومجتمعية ورؤية واضحة لخدمة أبناء الإسماعيلية والوطن.

من جانبه صرح رفعت عايش ، أنها تجربة جديدة بانضمامه إلى حزب الجبهة الوطنية، بتولي منصب أمين مركز الإسماعيلية، مشيرا الى إيمانه الكبير بأهمية خدمة الوطن والتي تعد مسئولية، وان العمل الحزبي الجاد أحد ميادينها، متمنيا التوفيق بما يضيف لحياتنا السياسية والوطنية.

واختتم رفعت عايش مؤكدا اهتمامه بقضايا التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، دعم حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية والمواطنة،

تعزيز التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في الإسماعيلية.