مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

أكدت مصادر مطلعة بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 أنه سيتم البدء فى الإعلان عن الجدول الزمنى لسير العملية الانتخابية بشهر سبتمبر المقبل، ويبدأ الترشح من يوم 13 وحتى يوم 21 من نفس الشهر وستنطلق الانتخابات بالخارج يوم 20 أكتوبر المقبل لمدة يومين ثم يليها التصويت بالداخل لمدة يومين آخرين على أن تعلن النتيجة في شهر نوفمبر المقبل.

من جانبه ينظم الدستور المصري إجراء انتخابات مجلس النواب بدقة، وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبناءً على ذلك، من المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في يناير 2026، ويجب إجراء الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء هذه المدة، أي بحلول نوفمبر 2025 كحد أقصى.

ويبدأ المصريون بالتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدًا وبعد غدًا، الأربعاء والخميس، داخل جمهورية مصر العربية بعد انتهاء اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادى الجديد.