أخبار البلد

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

المصريون بالخارج يصوتون بجولة الإعادة في 117 دولة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
المصريون بالخارج يصوتون بجولة الإعادة في 117 دولة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

تُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالخارج، لليوم الثاني على التوالي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اليوم الأول للتصويت 

وقال القاضى أحمد بندراى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، انه تم إغلاق 25 مقر ومازال العمل فى 111 مقرا، وغلق مقر لجنة جنوب السودان لالتزامها بحظر التجوال.

وأضاف بندراى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة لم تتلق أى معوقات فى اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج، وأن عملية الاقتراع سارت على مدار اليوم الأول بشكل منتظم وجيد.

وتُجرى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجارى، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والأقصر، والوادى الجديد.

تصويت المصريين بالخارج 

واستقبل 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم خارج مصر تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، المصريين المقيمين بالخارج ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام الثانية عشر صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الإعادة.

تصويت المصريين بـ نيوزيلندا 

وفتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة  لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

تصويت المصريين في استراليا 

كما فتحت لجان الاقتراع فى استراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من سفارة مصر في كانبرا، القنصلية العامة في ملبورن، القنصلية العامة في سيدني بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت المصريين في اليابان وكوريا والصين

وفتحت لجان الاقتراع في اليابان بالسفارة فى طوكيو، وفي كوريا الشمالية بالسفارة فى بيونج يانج، وكوريا الجنوبية بالسفارة فى سول، والصين بالسفارة فى بكين، وقنصليتا مصر فى شنغهاي وهونج كونج، والفلبين بالسفارة فى مانيلا، وسنغافورة بالسفارة فى سنغافورة، وماليزيا بالسفارة فى كوالامبور. 

