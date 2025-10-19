قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

زكاة الزروع
زكاة الزروع
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول إخراج زكاة الأرض المؤجرة، حيث أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك الزرع، أي المستأجر الذي استأجر الأرض ليزرعها، وليس على المؤجر.

وقالت الدكتورة إيمان أبو قورة، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، إنه عند جمهور الفقهاء، إخراج زكاة الزرع والثمار يكون على المستأجر، بينما المؤجر لا يلزم بإخراجها. 

كيفية إخراج زكاة الأرض المؤجرة

وأضافت أن المؤجر إذا حصل على أجر الأرض بالمال، وكان هذا المال بلغ النصاب بعد مرور حول هجري كامل وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، فإنه حينها يخرج زكاة المال النقدي بنسبة 2.5% (ربع العشر)، وليس زكاة الزرع أو الثمار.

وأكدت الدكتورة أبو قورة أن المال الذي حصل عليه المؤجر ويظل في حوزته عام هجري كامل ويبلغ النصاب، يُعد مالًا نقديًا ويجب إخراج زكاة المال عليه بنسبة 2.5%، موضحة الفرق بين زكاة الذرع والثمار وزكاة المال لضمان صحة الزكاة ووجوبها على من يملك المال فعليًا.

إخراج الزكاة عند بيع المحصول

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال أحد المزارعين حول قطعة أرض يزرعها ويتفق مع شخص آخر على أخذ كل المحصول، حيث أوضح المزارع أنه باع المحصول قبل يوم الحصاد بعد أن بدأ الثمر بالاستواء والصالحة للبيع، متسائلاً: "ما الواجب عليّ في هذه الحالة؟".

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، إن الواجب في هذه الحالة هو تقدير قيمة المحصول الذي باعه ومعرفة ما يعادل النصاب، فإذا بلغ النصاب — والذي يبلغ تقريبًا 653 كغ حسب الاتفاق — يجب إخراج الزكاة. 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تكون عشرًا إذا سقي الزرع بماء السماء أو العيون، ونصف العشر إذا سقي بالمياه بالآلات، ويمكن إخراج الزكاة نقدًا حسب قيمة المحصول وقت البيع.

حكم إخراج الزكاة عند بيع المحصول

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن إذا كان الزارع يملك أكثر من نوع من المحاصيل في بستان واحد، فإن الضابط هو عدم ضم الأنواع المختلفة معًا عند حساب النصاب؛ أي لا يُجمع نوع مع آخر، أما إذا كان يملك عدة بساتين ويزرع نفس المحصول في كل منها، فيمكن جمع المحصول كله من كل البساتين لأن نوع المحصول واحد.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن صحة إخراج الزكاة ويحقق الواجب الشرعي تجاه الفقراء والمستحقين.

