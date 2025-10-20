بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار

تشهد السوق المصرفية المصرية حالة من الحراك الكبير، بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، وهو القرار الذي دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن أدوات استثمار آمنة تضمن الحفاظ على مدخراتهم وتحقق عائدًا مناسبًا في الوقت نفسه.

وفي ظل هذا التوجّه، تصدّرت شهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي المصري قائمة الخيارات الأكثر جذبًا، بفضل تنوعها بين العائد الثابت والمتغير والمتدرج، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المستثمرين والأفراد.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري

تُعد شهادات البنك الأهلي من أكثر الأوعية الادخارية انتشارًا في السوق المصرية، لما توفره من عائد مضمون واستقرار في الدخل.

ومن أبرز هذه الشهادات، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص التي تمتد لثلاث سنوات وتتيح عائدًا شهريًا يتناقص تدريجيًا على مدار المدة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

السنة الأولى

معدل العائد السنوي: 21%.

إجمالي العائد السنوي: 21,000 جنيه.

العائد الشهري: 1,750 جنيه.

السنة الثانية

معدل العائد السنوي: 16.75%.

إجمالي العائد السنوي: 16,750 جنيه.

العائد الشهري: 1,395.83 جنيه.

السنة الثالثة

معدل العائد السنوي: 13.5%.

إجمالي العائد السنوي: 13,500 جنيه.

العائد الشهري: 1,125 جنيه.

شهادة الادخار ذات العائد المتغير

يتيح البنك الأهلي أيضًا شهادة ادخار بعائد متغير يتغير تبعًا لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

ويبلغ العائد الحالي لهذه الشهادة نحو 21.25% سنويًا بعد التعديل الأخير، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).

كما يمكن شراء هذه الشهادة بدءًا من 1,000 جنيه فقط كحد أدنى، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لصغار المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التحركات المستقبلية للفائدة.

شهادة البنك الأهلي ذات العائد الشهري الثابت 17%

للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون، يقدم البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد شهري ثابت 17% لمدة ثلاث سنوات.

وتُعد هذه الشهادة من أكثر المنتجات استقرارًا، إذ تتيح للمستثمر معرفة قيمة دخله الشهري مسبقًا دون تأثره بتقلبات السوق، وتبدأ قيمتها من حد أدنى 1,000 جنيه.

تنوع الخيارات وجاذبية الاستثمار الآمن

يُظهر تنوع شهادات البنك الأهلي المصري حرص البنك على توفير حلول استثمارية متوازنة، تراعي احتياجات العملاء في ظل التغيّرات الاقتصادية الراهنة.

وبينما يختار البعض العائد الثابت لضمان دخل منتظم، يفضّل آخرون العائد المتغير للمراهنة على تحسّن الفائدة مستقبلًا، ما يجعل شهادات البنك الأهلي خيارًا مرنًا ومضمونًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والعائد المجزي في آن واحد.