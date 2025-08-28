انتخب واطمن تواصل توفير التأمين الطبي لجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالأقصر |صور

تتواصل بمحافظة الأقصر ولليوم الثاني على التوالي فعاليات حملة “انتخب واطمن” للتأمين الطبي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة رفع مستوى الجاهزية الميدانية في المناسبات الوطنية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الحملة تستهدف ضمان بيئة صحية آمنة للناخبين عبر انتشار الفرق الطبية داخل اللجان ومحيطها، وتقديم خدمات الكشف الطبي والإسعافات الأولية للمشاركين، بما يعزز من انتظام العملية الانتخابية ويضمن سلامة جميع المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الطبية جرى تجهيزها بكافة المستلزمات والأدوية وتعمل على مدار الساعة لتأمين الناخبين صحيًا، مشيرة إلى أن الخطة الميدانية الموضوعة تسير بكفاءة وتتماشى مع حجم المشاركة في الانتخابات.

وشددت الهيئة على أن استمرار حملة “انتخب واطمن” يعكس التزامها الكامل بدعم جميع الفعاليات الوطنية بخدمات صحية متكاملة، وتجسيد دورها في تقديم رعاية طبية متقدمة لكل المواطنين في مختلف الظروف والمواقع.