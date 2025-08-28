غرفة عمليات الأقصر تواصل متابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025

لليوم الثاني على التوالي، تواصل غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، والمنعقدة داخل ديوان عام المحافظة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، متابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025، وذلك برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة.

وقد شهدت جميع اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الفتح في مواعيدها المقررة دون أي تأخير، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل منظم، مع رصد إقبال متزايد وملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والصحية، لضمان تهيئة الأجواء الملائمة لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، كما تستقبل الغرفة أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين للعمل على حلها بشكل فوري على الخط الساخن 114، أو على 0952374903

بما يعكس الحرص على انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط.