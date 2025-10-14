الوادي الجديد تستعد لإقامة معرض التمور السنوي الثاني

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI " مهرجان التمور السنوي"، اليوم عن فتح باب التقديم لحضور الفعالية السنوية، المقررة خلال 25–26 أكتوبر 2025 بأرض المعارض في مدينة الخارجة، مستهدفةً أصحاب الاستثمار الزراعي والمهتمين بـالابتكارات الزراعية التي تعزّز الإنتاجية وترفع جودة المحاصيل عبر منظومة متكاملة من التقنيات والمنتجات من بذور وأسمدة وخضر وفاكهة.



قال عماد حسني، مدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الوادي الجديد والمشرف على المعرض، إن معرض الوادي الجديد الزراعي سيتيح فرصًا استثمارية مباشرة في سلاسل القيمة الزراعية، ويعرض أحدث المشاريع المنفَّذة بالمنطقة، إلى جانب برنامج حافل من الندوات وورش العمل يقدمها خبراء وأساتذة مختصون، مع شهادات حضور للمشاركين.

وأكد عماد، أن الحجز والاستفسارات جرى تخصيصهما عبر التواصل مع إدارة المعرض وتعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية المنشورة على صفحات المحافظة ومديرية الزراعة على منصات التواصل.

ولفت إلى ، أن معرض EGY AGRI يركز هذا العام على حلول الري المطوَّر، التحول الرقمي في المزارع، تقنيات التتبع وتحسين جودة المحاصيل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحيازات الصغيرة، بما يوسّع قاعدة الاستثمار الزراعي.

وتشمل الأجنحة منتجات وبذور وأسمدة معتمدة وابتكارات في المكافحة الحيوية وتقليل الفاقد بعد الحصاد، ضمن رؤية تدعم الابتكارات الزراعية وتسعى لتعظيم القيمة المضافة للمزارع المحلي.

وأشار إلى أنه يكتسب المعرض خصوصيته من طبيعة المحافظة التي تُعد أكبر محافظات مصر مساحة وأقلها كثافة سكانية، وعاصمتها الخارجة؛ كما تُعد التمور المحصول الأبرز في الهوية الاقتصادية للمحافظة، إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة التي تنمو في الواحات ضمن نظم زراعة تقليدية وحديثة معًا، هذه الخلفية تمنح معرض الوادي الجديد الزراعي منصة عملية لتجريب الابتكارات الزراعية ونقلها للمزارعين والمستثمرين بما ينعكس على جودة المحاصيل وسلاسل التوريد.