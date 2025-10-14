مرسى مطروح تبحث خلال اجتماع المجلس التنفيذي مشروعات الإنارة والطرق وتطهير شنايش الأمطار

عقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح ، اجتماع المجلس التنفيذي لجميع الأجهزة بالمدينة ، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بحضور الشيخ مبارك ابو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ والعمدة ونواب رئيس المدينة للقطاعات ، ومديري إدارات المجالس والإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية والإنارة والعلاقات العامة وممثلين عن الأزهر والكنيسة وجميع الأجهزة التنفيذية حيث تم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية و مراجعة المشروعات مع الإدارات المعنية توجيه الاعتمادات المالية للاحتياجات الفعلية المطلوبة .

كما تم مناقشةرفع كفاءة الحملة الميكانيكية وتوفير مهمات وصناديق للقمامة وتوفير مهمات للإنارة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة لتساهم في الارتقاء بخدمات المواطنين .

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بالتأكد من تطهير شنايش الأمطار بالتنسيق مع شركة مياة الشرب مع تحديد نقاط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة والطريق الدولي الساحلي استعدادا لاستقبال موسم الشتاء لسرعة تصريف مياه الامطار .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم،

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

حيث تم خلال الحملة رفع نحو ٤٠٠ طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة ،إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

أكد نائب المحافظ على استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بكافة المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.