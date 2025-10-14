"علمتني أمي".. مبادرة بمطروح تستهدف أمهات الطلاب الضعاف لغويا

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق مبادرة ( علمتني أمي) بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية.

وذلك بحضور ثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ومراجع موسى مدير التعليم الابتدائي بادارة مطروح وعدد من أمهات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة كذلك الذين يتغيبون عن الحضور للمدارس.

وذلك تحت اشراف توجيه عام اللغة العربية وادارة التعليم الابتدائي بالتعاون مع ادارة التدريب

وشملت ورش العمل تدريب أمهات الطلاب علي الخطوط العريضة لتعليم ابنائهن قواعد القراءة والكتابة وتبصيرهن بالبرامج العلاجية التي يتم تنفيذها للطلاب الضعاف بالمدارس الابتدائية

ورحبت وكيل الوزارة بالأمهات المشاركات في انطلاقة المبادرة المجتمعية التربوية اللغوية معربة لهن عن تقديرها البالغ لحضورهن الايجابي والذي يأتي في ضوء الحرص علي مصلحة أبنائهم وفي سبيل مساهمتهن في صقل مهارات القراءة والكتابة لدي الطلاب موضحة أن الدعوة ماتزال مفتوحة لأي أم ترغب في الانضمام لورش عمل المستمرة علي مدار السنة الدراسية مضيفة أن المبادرة ليست قاصرة علي أمهات الطلاب الضعاف لغويا.

وأشارت نادية فتحي أن تلك الفعالية يستهدف تعليم مطروح منها أيضا المساهمة في توطيد أواصر علاقات أولياء الأمور مع هيئة التدريس وزيادة الالفة والاطمئنان للطلاب داخل المؤسسة التعليمية لتذليل أي عقبات تواجه المنظومة التعليمية في إطار تعاوني منظم لتحقيق الأثر الايجابي المأمول فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة كذلك الذين المتغيبين عن الحضور في اطار الجهود الخاصة بمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.