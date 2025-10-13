محافظ مطروح يبحث ومديرية العمل توفير الأيدى العاملة في المشروعات القومية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين بمكتبه ، مصطفى جابر عبدالعال، مدير مديرية العمل الجديد بمطروح ،موجها خالص التهانى على ثقة وزير العمل وتكليفه بمهام عمله الجديد.

وأكد محافظ مطروح على أهمية دور مديرية العمل وتكثيف جهودها في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح ، مع تقديم كافة الدعم لإنجاح دورها بما تقدمه من خدمات لأهالي المحافظة وتيسير إجراءات توفير الايدى العاملة في المشروعات القومية والتنموية بمطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق محافظ مطروح على مقترح النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية المشتركة إلى مجموع 140 درجة في استجابة لمطالب أهالي سيوة حرصا على عدم التسرب التعليمى لأبناء سيوة خريجى الشهادة الاعدادية .

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تنسيق مدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة وفقا للمرحلة الرابعة 141 درجة ، وطالبت إدارة سيوة التعليمية نزول المجموع إلى 140 درجة وذلك لاستيعاب ستة عشر طالب لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم لعدم وجود أماكن خالية بنوعيات التعليم الفني الأخرى ، مع إفادة إدارة سيوة التعليمية بوجود أماكن خالية بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة.

فجاءت موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على قبول الطلاب بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بمجموع 140 درجة حرصا على مستقبلهم وعدم تسربهم من التعليم.