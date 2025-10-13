قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ مطروح يبحث ومديرية العمل توفير الأيدى العاملة في المشروعات القومية

ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين بمكتبه ، مصطفى جابر عبدالعال، مدير مديرية العمل الجديد بمطروح ،موجها خالص التهانى على ثقة وزير العمل وتكليفه بمهام عمله الجديد.

وأكد محافظ مطروح على أهمية دور مديرية العمل وتكثيف جهودها في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح ، مع تقديم كافة الدعم لإنجاح دورها بما تقدمه من خدمات لأهالي المحافظة وتيسير إجراءات توفير الايدى العاملة في المشروعات القومية والتنموية بمطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق  محافظ مطروح على مقترح النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية المشتركة إلى مجموع 140 درجة في استجابة لمطالب أهالي سيوة  حرصا على عدم التسرب التعليمى لأبناء سيوة خريجى الشهادة الاعدادية .

وأوضحت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تنسيق مدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة وفقا للمرحلة الرابعة  141 درجة ، وطالبت إدارة سيوة التعليمية نزول المجموع إلى 140 درجة وذلك لاستيعاب ستة عشر طالب لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم لعدم وجود أماكن خالية بنوعيات التعليم الفني الأخرى ، مع إفادة  إدارة سيوة التعليمية بوجود أماكن خالية بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة.

فجاءت موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على قبول الطلاب  بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بمجموع 140 درجة حرصا على مستقبلهم وعدم تسربهم من التعليم.

مطروح محافظة مطروح اخيار المحافظات اخبار محافظة مطروح فرص عمل

