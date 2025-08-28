الأقصر توفر مظلات وكراسي متحركة لتيسير التصويت في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

قال محمد محروس، مراسل قناة إكسترا نيوز من الأقصر، إن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد مبكر للمواطنين أمام لجنة مدرسة وادي الملكات، تعبيرًا عن حرصهم على المشاركة المبكرة في الاستحقاق الدستوري.

تدابير لوجستية لتوفير الراحة للناخبين وحماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أوضح المراسل أن محافظة الأقصر اتخذت إجراءات تنظيمية مهمة تشمل تركيب مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس، توفير مقاعد انتظار، وتجهيز كراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

147 لجنة فرعية وخدمات أمنية مكثفة لضمان سير الانتخابات

يبلغ عدد اللجان الفرعية في المحافظة 147 لجنة، ويحق لنحو 916,000 ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم من بين نحو مليون ونصف نسمة سكان المحافظة. كما تقوم غرف العمليات الأمنية والجهات الحكومية بمتابعة سير العملية الانتخابية بشكل لحظي.

التصويت مستمر حتى التاسعة مساءً ومتابعة حثيثة لعمليات الفرز

أكد محمد محروس أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع تغطية مستمرة لمراحل فرز الأصوات عقب إغلاق اللجان، في إطار ختام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية.