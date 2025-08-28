استمرار توافد الناخبين على لجان جولة الإعادة بمجلس الشيوخ بالأقصر

في أجواء وطنية مميزة تزينت لجان مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بالأعلام المصرية التي انتشرت على مداخل المقرات الانتخابية مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ مما منح المشهد طابعاً احتفالياً يؤكد حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام

شهدت اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابها توافد الناخبين من مختلف الفئات حيث تقدم كبار السن الصفوف وأصروا على الإدلاء بأصواتهم رغم مشقة الطقس وارتفاع درجات الحرارة فيما حرصت المرأة على المشاركة بقوة خاصة في القرى والنجوع كما ظهر حضور واضح للشباب الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم دعماً للمسيرة الديمقراطية

ورصدت اللجان حالة من الإقبال المتوسط الذي تفاوتت نسبته من منطقة إلى أخرى حيث شهدت بعض المقار توافد أعداد كبيرة منذ الصباح بينما تدرج الإقبال في مقار أخرى على مدار اليوم إلا أن المشهد العام اتسم بالهدوء والتنظيم مما ساعد على سير عملية التصويت بشكل طبيعي

تجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل يضمن الشفافية والنزاهة داخل جميع اللجان فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين مقار الاقتراع وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين وهو ما ساعد على انتظام العملية بسهولة ويسر ومنع أي معوقات تعطل سيرها

وتحظى جولة الإعادة بأهمية خاصة كونها الجولة التي تحسم المقعد الوحيد المتبقي لمحافظة الأقصر تحت قبة مجلس الشيوخ وهو ما جعل المواطنين يتابعون عن قرب مجريات التصويت ويحرصون على المشاركة باعتبار أن نتائجها ستسهم في استكمال البنية التشريعية ودعم جهود التنمية بالمحافظة

وكان قد بدأت صباح اليوم الخميس عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر حيث يتنافس المرشحان محمد عبدالعليم الضبعاوي و محمد محمود يس على المقعد الذي لم يُحسم في الجولة الأولى