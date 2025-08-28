تكريم ماجدة موريس بحفل توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال حول الأفلام القصيرة

تكرم أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM الناقدة السينمائية الكبيرة ماجدة موريس في حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا المقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم .

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أن إختيار الناقدة الكبيرة ماجدة موريس للتكريم يأتي تقديرا لمسيرة من العطاء النقدي تمتد لمايقارب الـ50 عاما

لافتة إلي أن تكريم موريس هو تكريم لجيل من النقاد والمبدعين ساهموا بكتاباتهم النقدية في إرساء مبادئ راسخة حتي الأن للنقد السينمائي.

مشيرة إلي أن الناقدة الكبيرة لم ويتوقف عطائها بل إمتد لتترأس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي للإعلام لتساهم في تطور صناعة الدراما شكلا ومضمونا.

ومن جانبه ذكر الدكتور أسامة أبونار رئيس مهرجان VS-FILM أن المهرجان يحرص منذ إنطلاقه علي تكريم الرواد من النقاد والمبدعين تقديرا لمسيرتهم الحافلة وبماقدمونه من إبداع نقدي سينمائي ساهم في تطوير صناعة الأفلام بكافة أشكالها وألوانها طويلة وقصيرة.

أضاف أن إحتفاء المهرجان بالنقاد والحركة النقدية جاء مع إنطلاق دروته الأولي بإطلاق مسابقة خاصة بالمقال والدراسة النقدية بهدف منح الفرص لظهور أجيال جديدة من النقاد والدارسين وفي نفس الوقت المساهمة في ترسيخ صناعة الأفلام القصيرة جدا .

وكشف الإعلامي زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن إحتفاء المهرجان بالنقاد لا يتوقف علي المسابقة فقط إنما يمتد لكافة أنشطة المهرجان حيث تضم لجنة مشاهدة أفلام المهرجان مجموعة من النقاد والدارسين يتولون مسئولية إختيار أفلام المسابقات المختلفة.

وأوضح أن إدارة المهرجان تدرك تماما أنه لاصناعة سينمائية قوية بلا حركة نقد توازيها فهما وجهان لعملة واحدة لاوجود لعنصر منهما دون الأخر.

ذكر أن المهرجان يخصص جوائز مادية لمسابقة المقال النقدي إيمانا منه بأهمية المقال النقدي بإعتباره دليل لصانع الفيلم ومشاهده في نفس الوقت.

الناقدة ماجدة موريس

يشار إلي أن الناقدة الكبيرة ماجدة موريس بدأت مشوارها منذ أن كانت طلبة جامعية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث تخصصت في قسم الصحافة، وبعد تخرجها إلتحقت بالمعهد العالي للنقد الفني

تميزت ماجدة موريس بكتاباتها النقدية في مجال الدراما السينمائية والتلفزيونية، وحققت شهرة واسعة عبر مقالها الأسبوعي مقعد بين شاشتين الذي استمر نشره في جريدة الجمهورية حتي الأن حيث قدمت فيه رؤى تحليلية ونقدية دقيقة للأعمال السينمائية و الدرامية المعروضة.