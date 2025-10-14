فاتك خلال المساء.. توقيع اتفاق "غزة".. والمؤشرات الأمريكية تسترد بعضاً من خسائرها

تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كل من مصر وإسرائيل، لإتمام اتفاق وقف إنهاء الحرب في غزة، المشهد الدولي تشرين الأول، وهي الزيارة التي شهدت مشاركته في "قمة شرم الشيخ للسلام" بحضور العديد من قادة وزعماء الدول العربية والأجنبية والوفود رفيعة المستوى، وجدد فيها ترامب تصريحاته بأن "الحرب انتهت" في غزة.

سلام غزة.. ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي: هذا فجر تاريخي لشرق أوسط جديد

"شرم الشيخ" درة السياحة المصرية تشهد توقيع اتفاق غزة.. فماذا نعرف عنها؟

قمة شرم الشيخ... دعم دولي لاتفاق غزة وخطة التسوية

شرم الشيخ "مدينة السلام" بين 1996 إلى قمة غزة 2025.. محطات لتسويات لم تصمد

هل يؤدي السلام في غزة إلى عودة أسطول الشحن العالمي إلى البحر الأحمر؟

وعلى صعيد الأسواق، كانت انتعاشة "وول ستريت" بعد خسائر حادة يوم الجمعة الماضي، من بين أهم التطورات، لا سيما بعدما استردت المؤشرات الأميركية بعضاً من خسائرها. في الوقت الذي سجل فيه الذهب مستوى قياسياً جديداً.

أسهم Broadcom تكسب 151 مليار دولار في يوم واحد لتصبح سابع أكبر شركة بالعالم

وول ستريت تنتعش بعد تصريحات ترامب المهدئة بشأن الصين

العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4100 دولاراً للأونصة

الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وسط توتر تجاري جديد بين واشنطن وبكين

الدولار ينتعش بعد تهدئة التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين

أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع آمال تهدئة التوتر التجاري

سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقية بـ5.4 مليار دولار مع مداد للطاقة السعودية

غولدمان ساكس يستحوذ على "إندستري فنتشرز" لتعزيز استثماراته البديلة

سافران الفرنسية تطلق أول مصنع لتجميع محركات الطائرات في المغرب

صندوق النقد يدعو مجموعة العشرين لمعالجة أزمة ديون الدول النامية

نوكيا تتوقع طفرة في خدمات الجيل الخامس بالشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2030