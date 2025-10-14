قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

فاتك خلال المساء.. توقيع اتفاق "غزة".. والمؤشرات الأمريكية تسترد بعضاً من خسائرها

لحظة توقيع اتفاق غزة
وكالات

تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كل من مصر وإسرائيل، لإتمام اتفاق وقف إنهاء الحرب في غزة، المشهد الدولي تشرين الأول، وهي الزيارة التي شهدت مشاركته في "قمة شرم الشيخ للسلام" بحضور العديد من قادة وزعماء الدول العربية والأجنبية والوفود رفيعة المستوى، وجدد فيها ترامب تصريحاته بأن "الحرب انتهت" في غزة.

 وفي هذا السياق نُرشح لكم:

سلام غزة.. ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي: هذا فجر تاريخي لشرق أوسط جديد

"شرم الشيخ" درة السياحة المصرية تشهد توقيع اتفاق غزة.. فماذا نعرف عنها؟

قمة شرم الشيخ... دعم دولي لاتفاق غزة وخطة التسوية

شرم الشيخ "مدينة السلام" بين 1996 إلى قمة غزة 2025.. محطات لتسويات لم تصمد

هل يؤدي السلام في غزة إلى عودة أسطول الشحن العالمي إلى البحر الأحمر؟

وعلى صعيد الأسواق، كانت انتعاشة "وول ستريت" بعد خسائر حادة يوم الجمعة الماضي، من بين أهم التطورات، لا سيما بعدما استردت المؤشرات الأميركية بعضاً من خسائرها. في الوقت الذي سجل فيه الذهب مستوى قياسياً جديداً.

أسهم Broadcom تكسب 151 مليار دولار في يوم واحد لتصبح سابع أكبر شركة بالعالم

وول ستريت تنتعش بعد تصريحات ترامب المهدئة بشأن الصين

العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4100 دولاراً للأونصة

الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وسط توتر تجاري جديد بين واشنطن وبكين

الدولار ينتعش بعد تهدئة التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين

أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع آمال تهدئة التوتر التجاري

ومن أخبارنا الاقتصادية المسائية أيضاً:

سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقية بـ5.4 مليار دولار مع مداد للطاقة السعودية

غولدمان ساكس يستحوذ على "إندستري فنتشرز" لتعزيز استثماراته البديلة

سافران الفرنسية تطلق أول مصنع لتجميع محركات الطائرات في المغرب

صندوق النقد يدعو مجموعة العشرين لمعالجة أزمة ديون الدول النامية

نوكيا تتوقع طفرة في خدمات الجيل الخامس بالشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2030

