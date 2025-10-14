قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتاخد إعفاء على موبايلك في هذه الحالة.. تفاصيل

منار عبد العظيم

في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، شهد مطلع عام 2025 تطبيق نظام جمركي جديد يتم من خلاله احتساب الرسوم الضريبية على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج عبر تطبيق إلكتروني ذكي يحمل اسم "تليفوني"

 وشهد هذا النظام الجديد تفاعلًا واسعًا، خاصة بعد توجيهات رئاسية بإعفاء تليفون واحد لكل مواطن من الضريبة مرة كل ثلاث سنوات، بهدف التسهيل على المسافرين والمغتربين.

تطبيق "تليفوني": الرقمنة في خدمة المواطن والجمارك

وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق "تليفوني" بدأ العمل به رسميًا منذ يناير 2025، حيث يتم من خلاله خصم الضريبة الجمركية على أجهزة المحمول التي يتم إحضارها من الخارج.

وأوضح أن الدائرة الجمركية بالمطارات هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاء الضريبي للتليفون، وذلك بناءً على بيانات التطبيق،عند استخدام التطبيق، فإن اللون الأخضر مع كتابة "صفر" يعني عدم وجود رسوم مستحقة، بينما اللون الأحمر يشير إلى وجود ضريبة يجب سدادها.

الإعفاء الضريبي: تليفون واحد لكل مواطن كل ثلاث سنوات

في بادرة تهدف للتخفيف على المواطنين، وجه الرئيس المصري بمنح إعفاء جمركي لتليفون واحد فقط لكل مواطن كل 3 سنوات. ويتم تطبيق هذا الإعفاء من خلال النظام الرقمي في الدائرة الجمركية، ويُوثق إلكترونيًا لضمان عدم تكرار الإعفاء خلال المدة المحددة.

التحديات الأخيرة: إيقاف أجهزة كانت معفاة

وأشار المهندس وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أنه في شهر أبريل 2025، تم إيقاف عدد كبير من الأجهزة رغم كونها مشمولة بالإعفاء، ما أثار حالة من الجدل في السوق. وأضاف أن أجهزة أخرى تم إيقافها مؤخرًا منذ أسبوعين فقط، رغم أنها كانت معفاة من الرسوم مسبقًا.

موقف شعبة المحمول والغرفة التجارية

أكد وليد رمضان أن شعبة المحمول وغرفة القاهرة التجارية تدعم الدولة في تحصيل حقوقها من الرسوم الجمركية، وهي في الوقت ذاته حريصة على حماية العلاقة بين التاجر والمستهلك، وعلى ضرورة عدم إيقاف الهواتف المعفاة مرة أخرى، مشددًا على أهمية دقة تطبيق الإجراءات الجديدة لضمان العدالة والشفافية.

الإعفاء الضريبي للتليفون المحمول الهاتف المحمول شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة

