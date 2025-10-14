العالم يشهد من شرم الشيخ.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

قالت شروق وجدي، مراسلة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام اختتمت فعالياتها أمس وسط تفاعل دولي واسع وإشادات كبيرة بدور مصر القيادي في دعم الاستقرار الإقليمي والدعوة إلى الحلول السلمية، مضيفة أن القمة شهدت حضورًا غير مسبوق لعدد من القادة ورؤساء الدول والملوك ورؤساء الوزراء الذين أكدوا أن القاهرة كانت البوصلة نحو السلام في المنطقة.

وأضافت «وجدي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من شرم الشيخ نهاية الحرب على قطاع غزة، ووقع بالمشاركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء وثيقة شاملة تنهي هذه الحرب المدمرة، وذلك بحضور أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، مشيرة إلى أنه على هامش القمة، عقدت لقاءات ثنائية مهمة جمعت الرئيس السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأكدت، أن القمة شددت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض تهجير الفلسطينيين، وهو ما عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عندما أعلن من أرض السلام أن مصر تطوي صفحة مؤلمة من تاريخ المنطقة وتفتح باب الأمل لشعوبها كي تعيش في أمن وسلام.

وتابعت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف القمة بكونها «يوم تاريخي للعالم»، مشيدًا بدور الرئيس السيسي ووصفه بـ«الزعيم القوي والرجل الصالح»، كما أعلن عن تشكيل مجلس غزة للسلام، وهي هيئة دولية جديدة تشرف على لجنة إدارة القطاع وتخطيط إعادة إعماره، داعيًا الرئيس السيسي للانضمام إليه.