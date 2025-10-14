ترامب: على الدول العظمى التكاتف لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أنجز الكثير في مصر خلال فترة رئاسته، مشددًا على أن الوقت قد حان لتكاتف الدول العظمى من أجل إنجاز المهمة في المنطقة، وذلك في تصريحات مقتضبة نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية".

غزة جزء من المهمة.. والسلام هو الهدف"

وأضاف ترامب أن غزة ليست سوى جزء من المهمة الأكبر، معتبرًا أن السلام الشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن تعمل عليه القوى الدولية.

ترامب: الانتخابات في أوكرانيا كانت مزورة والحرب كان يمكن تفاديها

وفي سياق آخر، صرح ترامب بأن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أوكرانيا كان سببًا مباشرًا في استمرار الحرب مع روسيا، مؤكدًا أنه لو لم تُزوَّر تلك الانتخابات، لتوقفت الحرب منذ سنوات.