وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عبقري أعاد إرثه الإنساني إلى وطنه.. سي إن إن تشيد بـ السير مجدي يعقوب

القسم الخارجي

في تقرير تليفزيوني موسع، أشادت شبكة سي إن إن الأمريكية ، بالجراح المصري العالمي السير مجدي يعقوب، ووصفت مشروعه الجديد في مصر بأنه “نقطة تحول في تاريخ الطب بالقلب في الشرق الأوسط”.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن يعقوب، أحد أعظم جراحي القلب في العالم، يستعد لإطلاق مستشفى حديث في مصر يهدف إلى تقديم رعاية طبية مجانية ومتقدمة لمرضى القلب، خاصة الأطفال، إلى جانب تأسيس مركز بحثي متطور يواكب أحدث ما توصل إليه الطب العالمي.

وأشارت سي إن إن ، إلى أن المستشفى الجديد يجمع بين العلاج والبحث والتعليم في نموذج طبي متكامل، ليصبح منصة لتدريب أجيال جديدة من الأطباء المصريين والعرب في مجال جراحة القلب.

وأكد التقرير ، أن السير مجدي يعقوب لا يكتفي بكونه رمزًا علميًا عالميًا، بل يمثل قدوة إنسانية نادرة، إذ اختار أن يكرس سنواته الأخيرة لرد الجميل لوطنه الأم، من خلال مشروع إنساني سيغير مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

وختمت سي إن إن تقريرها بوصف مبادرة يعقوب بأنها “رسالة أمل من عالم كرس علمه للإنسانية”، معتبرة أن المستشفى الجديد في مصر سيكون منارة للعلم والرحمة معًا.

مجدي يعقوب الجراح مجدي يعقوب سي إن إن

