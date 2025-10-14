عبقري أعاد إرثه الإنساني إلى وطنه.. سي إن إن تشيد بـ السير مجدي يعقوب

في تقرير تليفزيوني موسع، أشادت شبكة سي إن إن الأمريكية ، بالجراح المصري العالمي السير مجدي يعقوب، ووصفت مشروعه الجديد في مصر بأنه “نقطة تحول في تاريخ الطب بالقلب في الشرق الأوسط”.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن يعقوب، أحد أعظم جراحي القلب في العالم، يستعد لإطلاق مستشفى حديث في مصر يهدف إلى تقديم رعاية طبية مجانية ومتقدمة لمرضى القلب، خاصة الأطفال، إلى جانب تأسيس مركز بحثي متطور يواكب أحدث ما توصل إليه الطب العالمي.

وأشارت سي إن إن ، إلى أن المستشفى الجديد يجمع بين العلاج والبحث والتعليم في نموذج طبي متكامل، ليصبح منصة لتدريب أجيال جديدة من الأطباء المصريين والعرب في مجال جراحة القلب.

وأكد التقرير ، أن السير مجدي يعقوب لا يكتفي بكونه رمزًا علميًا عالميًا، بل يمثل قدوة إنسانية نادرة، إذ اختار أن يكرس سنواته الأخيرة لرد الجميل لوطنه الأم، من خلال مشروع إنساني سيغير مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

وختمت سي إن إن تقريرها بوصف مبادرة يعقوب بأنها “رسالة أمل من عالم كرس علمه للإنسانية”، معتبرة أن المستشفى الجديد في مصر سيكون منارة للعلم والرحمة معًا.