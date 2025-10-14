الصحة العالمية تؤكد توسيع نطاق عملياتها في غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة قامت بتوسيع نطاق عملياتها في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضاف جيبريسوس - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الثلاثاء/ - أن توسيع نطاق عمليات المنظمة يتضمن نشر فريق طبي طارىء من أجل تعزيز الرعاية في المستشفى، فضلا عن جلب 8 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى المنطقة، بما في ذلك الأنسولين ومستلزمات المختبرات والأدوية الأساسية.

وأكد جيبريسوس أنه يجب إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في غزة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتيح الفرصة من أجل إعادة بناء النظام بشكل أفضل وأقوى ويعمل على التركيز على احتياجات المواطنين.

