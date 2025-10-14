قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. الإستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً يالإستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس ، وذلك بموافقة الموجه المختص طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم وتلبية للحاجة المساحة لكوادر في هذا المجال

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الإستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال  بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعدة الواحدة

وأكدت الوزارة ، أنه سيتم سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالإضافة الى معلمي نسبة الـ5% ثم يتم الاستعانة بمعلمي الحصة تبعا للخطوات التالية :

- من عمل بالحصة فعليا مدة 3 سنوات فأكثر
-المؤهل التربوي
-الأكبر سنا
-مناسبة المؤهل الجامعي الرئيسي مع التخصص الذي عمل به 
-من لديهم كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم
-من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية و الواردة أسماؤهم بالكشوف المرسلة

وقالت وزارة التربية والتعليم : يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة

على جانب آخر، تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات رسمية من مديريات التربية والتعليم تشدد على سرعة صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في المدارس ومعلمي الحصة

وشملت التعليمات التوجيه بعمل حصر شامل بأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير.

واجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالسادة مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وذلك في أول اجتماع موسّع بعد حركة تدوير القيادات التعليمية بالمحافظة، بحضور محمد فايز، وكيل المديرية.

واستهل عطية الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن خالص تقديره للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد، موجهاً تهنئته للقيادات الجديدة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة انضباط ومتابعة وإنجاز، وأن النجاح الحقيقي يبدأ من الميدان.

ووجّه عطية حزمة من التعليمات الحاسمة والتوصيات التنظيمية لضمان انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة، وجاء أبرزها:

  • الانتهاء الكامل من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، التزامًا بتوجيهات الوزارة.
  • تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس، وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط اليوم الدراسي.
  • تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية داخل المدارس، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة.
  • تنفيذ محاضرات الولاء والانتماء الوطني لرفع الوعي وتعميق حب الوطن والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.
  • تفعيل منصة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
  • الاهتمام التام بالنظافة العامة ودورات المياه والفناء المدرسي، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة بشكل يومي.
  • التواصل المستمر مع أولياء الأمور، والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار من التعاون البناء.
  • تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل دقة وعدالة مع مراعاة مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد سعيد عطية على أن الجيزة ماضية بخطى واثقة نحو تطوير منظومتها التعليمية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وتقييماً مستمراً للأداء داخل الإدارات والمدارس.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني مادة التربية الدينية الحصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد