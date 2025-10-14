رسمياً .. الإستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً يالإستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس ، وذلك بموافقة الموجه المختص طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم وتلبية للحاجة المساحة لكوادر في هذا المجال

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الإستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعدة الواحدة

وأكدت الوزارة ، أنه سيتم سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالإضافة الى معلمي نسبة الـ5% ثم يتم الاستعانة بمعلمي الحصة تبعا للخطوات التالية :

- من عمل بالحصة فعليا مدة 3 سنوات فأكثر

-المؤهل التربوي

-الأكبر سنا

-مناسبة المؤهل الجامعي الرئيسي مع التخصص الذي عمل به

-من لديهم كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم

-من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية و الواردة أسماؤهم بالكشوف المرسلة

وقالت وزارة التربية والتعليم : يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة

على جانب آخر، تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات رسمية من مديريات التربية والتعليم تشدد على سرعة صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في المدارس ومعلمي الحصة

وشملت التعليمات التوجيه بعمل حصر شامل بأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير.

واجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالسادة مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وذلك في أول اجتماع موسّع بعد حركة تدوير القيادات التعليمية بالمحافظة، بحضور محمد فايز، وكيل المديرية.

واستهل عطية الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن خالص تقديره للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد، موجهاً تهنئته للقيادات الجديدة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة انضباط ومتابعة وإنجاز، وأن النجاح الحقيقي يبدأ من الميدان.

ووجّه عطية حزمة من التعليمات الحاسمة والتوصيات التنظيمية لضمان انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة، وجاء أبرزها:

الانتهاء الكامل من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، التزامًا بتوجيهات الوزارة.

تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس، وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط اليوم الدراسي.

تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية داخل المدارس، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة.

تنفيذ محاضرات الولاء والانتماء الوطني لرفع الوعي وتعميق حب الوطن والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

تفعيل منصة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

الاهتمام التام بالنظافة العامة ودورات المياه والفناء المدرسي، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة بشكل يومي.

التواصل المستمر مع أولياء الأمور، والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار من التعاون البناء.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل دقة وعدالة مع مراعاة مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد سعيد عطية على أن الجيزة ماضية بخطى واثقة نحو تطوير منظومتها التعليمية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وتقييماً مستمراً للأداء داخل الإدارات والمدارس.