وزير التعليم يعلن تحديث المناهج وربطها بالمشروعات القومية والتنموية الكبرى

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات تنفيذ التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير التعليم الفني، وخاصة التعليم الزراعي والمهني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل اللقاء حرص الوزارة على المضي قدمًا في تنفيذ ما تم بحثه من تعاون مشترك.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل إعداد خريج فني قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل، وامتلاك المهارات التقنية والزراعية الحديثة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال تحديث المناهج وربطها بالمشروعات القومية والتنموية الكبرى.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدور جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدرات الشباب من خلال مشروعاته العملاقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا أن الجهاز يرحب بتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضوء التوجهات الرئاسية نحو تعزيز التعليم الفني والتطبيقي، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل مواقع العمل والإنتاج.

وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن التعاون مع الوزارة سيسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين، القادرين على العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، بما يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.