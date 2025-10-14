قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
ربع مليون نسمة خلال شهرين.. مصر تسجل زيادة سكانية جديدة

آية الجارحي

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 60 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة بالداخل في السادس عشر من أغسطس الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.6 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.3 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 810.8 ألف نسمة، بورسعيد 802.5 ألف نسمة، مطروح 589.9 ألف نسمة، شمال سيناء 473.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 416.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 274.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 119.1 ألف نسمة.

