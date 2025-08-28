قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
توك شو

عصام شيحة: انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ شهدت انضباطا وتسهيلات غير مسبوقة

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
علي مكي

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في الالتزام بالجدول الزمني المخصص للعملية الانتخابية حتى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرًا إلى أن أداءها هذا العام عكس خبرات تراكمت خلال السنوات الأخيرة وحققت نجاحات غير مسبوقة.

أوضح شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC أن الجولة الأولى بالخارج تميزت بتنسيق وثيق بين الهيئة ووزارة الخارجية في عدد كبير من السفارات والقنصليات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مشاركة الناخبين.

وأضاف أن اليوم الأول من جولة الإعادة بالداخل اتسم بدرجة عالية من الانضباط، حيث التزمت معظم اللجان بموعد الفتح في التاسعة صباحًا، كما وفرت الهيئة تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم بسهولة.

ولفت شيحة إلى أن المنافسة الانتخابية في جولة الإعادة كانت قوية، خاصة مع الحضور الكبير للأحزاب، وتأثير العصبيات القبلية في بعض الدوائر، إلى جانب المشاركة الملحوظة من كبار السن والسيدات بالقرى.

وعن دور مجلس الشيوخ، شدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن المجلس يمثل ركيزة أساسية في دعم مسار التطور الديمقراطي، حيث يختص بمراجعة مشروعات القوانين والخطط القومية، إضافة إلى حقه في الموافقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالسيادة.

وتابع قائلا : وجود خبرات وكفاءات متنوعة داخل مجلس الشيوخ يمنحه القدرة على دراسة الملفات المطروحة بعمق، كما يخفف الضغط عن مجلس النواب في مناقشة مشروعات القوانين، مع إتاحة الفرصة للرأي العام لمتابعة هذه النقاشات والاستفادة منها.

مجلس الشيوخ حقوق الإنسان عصام شيحة

