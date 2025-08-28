قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية
هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم
وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل
مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام| بث مباشر
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور
تامر حسني لـ هايدي: أنا عازمك على فرح النهاردة بالليل
مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعلم مصر.. إقبال متوسط من الناخبين على لجان انتخابات الشيوخ للمشاركة في جولة الإعادة بالأقصر

بعلم مصر.. إقبال متوسط من الناخبين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ للمشاركة في جولة الإعادة بالأقصر
بعلم مصر.. إقبال متوسط من الناخبين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ للمشاركة في جولة الإعادة بالأقصر
شمس يونس

في أجواء وطنية مميزة تزينت لجان مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بالأعلام المصرية التي انتشرت على مداخل المقرات الانتخابية مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ مما منح المشهد طابعاً احتفالياً يؤكد حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

شهدت اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابها توافد الناخبين من مختلف الفئات حيث تقدم كبار السن الصفوف وأصروا على الإدلاء بأصواتهم رغم مشقة الطقس وارتفاع درجات الحرارة فيما حرصت المرأة على المشاركة بقوة خاصة في القرى والنجوع كما ظهر حضور واضح للشباب الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم دعماً للمسيرة الديمقراطية.

ورصدت اللجان حالة من الإقبال المتوسط الذي تفاوتت نسبته من منطقة إلى أخرى حيث شهدت بعض المقار توافد أعداد كبيرة منذ الصباح بينما تدرج الإقبال في مقار أخرى على مدار اليوم إلا أن المشهد العام اتسم بالهدوء والتنظيم مما ساعد على سير عملية التصويت بشكل طبيعي.

تجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل يضمن الشفافية والنزاهة داخل جميع اللجان فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين مقار الاقتراع وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين وهو ما ساعد على انتظام العملية بسهولة ويسر ومنع أي معوقات تعطل سيرها.

وتحظى جولة الإعادة بأهمية خاصة كونها الجولة التي تحسم المقعد الوحيد المتبقي لمحافظة الأقصر تحت قبة مجلس الشيوخ وهو ما جعل المواطنين يتابعون عن قرب مجريات التصويت ويحرصون على المشاركة باعتبار أن نتائجها ستسهم في استكمال البنية التشريعية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.


وكان قد بدأت صباح الثلاثاء عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر حيث يتنافس المرشحان محمد عبدالعليم الضبعاوي و محمد محمود يس على المقعد الذي لم يُحسم في الجولة الأولى.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لأسر كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط تواصل فعالياتها بالمعادي وسط أجواء إيمانية

مجمع كهنة

إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

بالصور

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد