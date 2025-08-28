مدير فرع «الرعاية الصحية» بالأقصر يتابع انتظام العمل ليلاً بالمجمع الطبي الدولي|صور

أجرى دكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر جولة موسعة في الساعات المتأخرة من الليل داخل الأقسام الداخلية بالمجمع الطبي الدولي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بمنتفعي المنظومة الجديدة.

وخلال الجولة تفقد مدير الفرع أقسام الرعاية المركزة والحضّانات واطمأن على انتظام سير العمل بها، كما تابع انضباط الفرق الطبية في أداء مهامها، وتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمة على مدار الساعة. كما حرص على الاستماع لآراء عدد من المنتفعين داخل الأقسام حول مستوى الخدمة المقدمة، للوقوف على مدى رضاهم وطمأنتهم على جودة الرعاية التي يتلقونها.

وأكد د. محمد شعبان أن هذه المتابعات الميدانية، خاصة في الأوقات المتأخرة من اليوم، تأتي ضمن خطة فرع الهيئة بالأقصر للتأكد من جاهزية الأقسام الداخلية، وضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في مختلف الظروف والأوقات، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنتفعين وتقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.