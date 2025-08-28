قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير فرع «الرعاية الصحية» بالأقصر يتابع انتظام العمل ليلاً بالمجمع الطبي الدولي|صور

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
شمس يونس

 أجرى دكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر جولة موسعة في الساعات المتأخرة من الليل داخل الأقسام الداخلية بالمجمع الطبي الدولي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بمنتفعي المنظومة الجديدة.

وخلال الجولة تفقد مدير الفرع أقسام الرعاية المركزة والحضّانات واطمأن على انتظام سير العمل بها، كما تابع انضباط الفرق الطبية في أداء مهامها، وتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمة على مدار الساعة. كما حرص على الاستماع لآراء عدد من المنتفعين داخل الأقسام حول مستوى الخدمة المقدمة، للوقوف على مدى رضاهم وطمأنتهم على جودة الرعاية التي يتلقونها.

وأكد د. محمد شعبان أن هذه المتابعات الميدانية، خاصة في الأوقات المتأخرة من اليوم، تأتي ضمن خطة فرع الهيئة بالأقصر للتأكد من جاهزية الأقسام الداخلية، وضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في مختلف الظروف والأوقات، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنتفعين وتقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد