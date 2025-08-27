قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
محافظات

انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025.. إقبال ملحوظ من المواطنين بالأقصر

محافظ الأقصر يتفقد لجنة مدرسة وادى الملكات الابتدائية بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025
محافظ الأقصر يتفقد لجنة مدرسة وادى الملكات الابتدائية بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لجنة مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة رقم (30)، وذلك خلال متابعته لسير عملية إعادة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وخلال الجولة أشاد محافظ الأقصر بالإقبال الملحوظ من المواطنين وحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن ممارسة هذا الحق يمثل واجباً وطنياً وحقاً دستورياً كفلته الدولة لكل مواطن.

كما أوضح أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة، تعكس وعي الناخبين ورغبتهم في استكمال مسيرة الديمقراطية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المحافظة ، قامت بالتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، بما في ذلك توفير مقاعد لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تكفل انضباط العملية الانتخابية.

وخلال جولته أكد محافظ الأقصر،  أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً التزام الحياد التام وتوفير المناخ المناسب لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس صورة مصر الحضارية والديمقراطية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

السياحة

السياحة والآثار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج cheveninig بـ إنجلترا ..مستند

الحواجز الجديدة

مواطنون يستولون على الطريق العام لحجز أماكن انتظار السيارات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأوكراني بذكرى يوم الاستقلال

بالصور

في عيد ميلادها الـ 45.. 10 صور خطفت الأنظار لـ هيدي كرم

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

