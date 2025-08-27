انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025.. إقبال ملحوظ من المواطنين بالأقصر

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لجنة مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة رقم (30)، وذلك خلال متابعته لسير عملية إعادة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وخلال الجولة أشاد محافظ الأقصر بالإقبال الملحوظ من المواطنين وحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن ممارسة هذا الحق يمثل واجباً وطنياً وحقاً دستورياً كفلته الدولة لكل مواطن.

كما أوضح أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة وهادئة، تعكس وعي الناخبين ورغبتهم في استكمال مسيرة الديمقراطية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المحافظة ، قامت بالتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، بما في ذلك توفير مقاعد لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تكفل انضباط العملية الانتخابية.

وخلال جولته أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً التزام الحياد التام وتوفير المناخ المناسب لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس صورة مصر الحضارية والديمقراطية.