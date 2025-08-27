غرفة عمليات الأقصر تتابع انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025

تنعقد حاليا غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر داخل ديوان عام المحافظة، بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025 على مدار الساعة.

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.





وكانت قد استعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ٢٠٢٥ ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة الناخبين.



كما تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن (114) ورقم غرفة العمليات (0952374903).

واطمأنت غرفة العمليات الرئيسية على فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة ، وانتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة .