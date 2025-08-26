قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أورام الاقصر توفر جهاز الميكروسكوب متعدد الرؤوس لسرعة التشخيص والعلاج

أورام الاقصر توفر جهاز الميكروسكوب متعدد الرؤوس لسرعة التشخيص والعلاج لمرضى الأورام
أورام الاقصر توفر جهاز الميكروسكوب متعدد الرؤوس لسرعة التشخيص والعلاج لمرضى الأورام
شمس يونس

تحرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر على توفير كافة الأجهزة التي تساهم في سرعة اكتشاف الأورام ومن أبرزها جهاز الميكروسكوب، و هو نوع خاص من المجاهر يستخدم بشكل أساسي. في التعليم والبحث والتشخيص الطبي. حيث يمكن لعدة أشخاص النظر في نفس العينة في الوقت نفسه من خلال رؤوس متعددة موصولة بنفس المجهر. 
يستخدم الميكروسكوب متعدد الرؤوس في مجموعة واسعة من التطبيقات في مجال الرعاية الصحية والبحوث الطبية، مثل التشخيص والعلاج والبحث.

وبعد الميكروسكوب متعدد الرؤوس، أداة مثالية في تعليم الطلاب والمتدربين، حيث يمكن للمدرب والطلاب مشاهدة العينة في نفس اللحظة ومناقشة ما يُرى مباشرة.

كما  يستخدم فى التشخيص الجماعى عندما يحتاج أكثر من طبيب أو أخصائي إلى تقييم شريحة مجهرية معا، ما تساعد على التشخيص الدقيق من خلال النقاش المباشر.

وفى مجال البحث العلمي تسهل التعاون بين الباحثين عند فحص العينات خصوصا في البحوث التي تتطلب تحليلا بصريا دقيقا ومشتركة، والتى تساهم في التقليل من الأخطاء، ومن خلال مشاركة الرؤية والنقاش، يمكن تقليل فرص حدوث أخطاء في التحليل أو التشخيص.


ويساهم الميكروسكوب متعدد الرؤوس فى زيادة الكفاءة ، وتوفير الوقت حيث يمكن شرح نقطة معينة لعدة أشخاص دفعة واحدة دون الحاجة إلى تكرار المشاهدة.


ويتكون الميكروسكوب متعدد الرؤوس، من رأس رئيسي يُستخدم للقيادة والتحكم، وعدة رؤوس إضافية مركزة و موزعة بزاوية معينة، مع وجود نظام بصري متطور يضمن وصول نفس الصورة لجميع الرؤوس بدقة.

جوفي هذا السياق، صرّح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان الميكروسكوب متعدد الرؤوس يمثل إضافة حقيقية لمنظومة العلاج المقدمة لمرضى السرطان في الصعيد، مؤكدا أن المستشفى لا نكتفي بتقديم العلاج الطبي فقط، بل نحرص على توفير كافة الأجهزة الطبية،  التى تعمل على سرعة التشخيص لتقديم العلاج المناسب لكل حالة .

الأقصر اخبار الاقصر أورام الأقصر

