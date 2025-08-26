الميراث فرّق الأخوين.. شاب يفقع عين أخيه في مشاجرة بالأقصر

سكون الليل في منطقة الخضيرات بالبغدادي بمحافظة الأقصر لم يدم طويلًا.. فقد اخترقته صرخات مدوية خرجت من منزل عائلي هادئ لتهز أرجاء المكان، بعد أن تحولت خلافات الميراث بين شقيقين إلى معركة دامية انتهت بمشهد مأساوي لن ينساه أهالي القرية

البداية كانت بنزاع قديم على تقسيم منزل وأرض موروثة، اشتعل الخلاف من جديد داخل جدران البيت ليتحول في لحظات إلى مشاجرة عنيفة.

ومع احتدام الغضب، أمسك الأخ الأصغر ويدعى "أ م ن" أداة حادة وسدد ضربة غادرة نحو شقيقه الأكبر "ح م ن" لتستقر في عينه اليمنى، وسط صرخات استغاثة دوّت في أرجاء المنزل وأخرجت الجيران من بيوتهم على وقع الكارثة

هرع الأهالي إلى المكان في محاولة للفصل بين الشقيقين، ليجدوا الأخ الأكبر ملقى على الأرض والدماء تغطي وجهه، فيما كانت عينُه مصابة إصابة بالغة هددت بفقدان بصره نهائيًا. وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف التي نقلته في حالة حرجة إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث يخضع لعملية جراحية عاجلة لإنقاذه

وكانت قد وصلت الأجهزة الامنية سريعا إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم واقتادته للتحقيق، بينما خيم الحزن والذهول على الأهالي الذين وقفوا أمام المشهد المأساوي غير مصدقين أن نزاعا عائليا على الميراث يمكن أن يتحول إلى جريمة تهز القلوب قبل العيون

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، في وقت يترقب فيه الجميع مصير الأخ المصاب على سرير العمليات، بينما يردد الأهالي بحسرة: "الميراث فرّق دم الأخوين"