وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد أعمال القافلة الطبية بمركز شباب النجوع بإسنا

شمس يونس

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتفقد أعمال القافلة الطبية المقامة بمركز شباب النجوع،  وذلك برفقة الدكتور زكريا حداد مدير إداره إسنا الصحية.
تضم القافلة جميع التخصصات الطبية وتشمل النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والكشف العشوائي للسكر والضغط.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على تواجد الفريق الطبي والتمريض بكل عيادة، وجاهزية الأجهزة، وتوفر الصيدلية بكميات مناسبة من الأدوية وصرف العلاج مجانًا، مع انتظام تسجيل الحالات، مشيرًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالأقصر وضعت خطة متكاملة لتقديم قافلة طبية أسبوعية تجوب كافة قرى المحافظة، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين المترددين عليها.
كما قام وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بالمرور علي وحده النجوع قبلي للاطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد أقسام الوحدة المختلفة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، واتباع سياسات مكافحه العدوى، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتوفير الرعاية الصحية بشكل لائق.

