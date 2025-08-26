مستقبل وطن يحيي تقليد المرماح بالأقصر ويكرم فرسانه القدامى

في أجواء مبهرة امتزجت فيها الأصالة بالبهجة الشعبية، شهدت قرية منشأة العماري بمحافظة الأقصر فعاليات المرماح السنوي الذي ينظمه حزب مستقبل وطن احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، في تقليد عريق توارثته الأجيال منذ أكثر من مائة عام، وذلك برعاية النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة قيادات وأعضاء الحزب.

وتضمن الاحتفال تكريم قدامى الخيالة والفرسان، الذين ساهموا على مدار عقود طويلة في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل الذي يعكس قيم الفروسية والشهامة في المجتمع الصعيدي، وسط أجواء حاشدة جسدت الفخر بالتراث الشعبي والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وحضر الفعاليات جمع غفير من المواطنين، إلى جانب النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد آدم أمين لجنة السياحة، وطارق محمد أمين لجنة حقوق الإنسان، وحجاج مرتضى أمين الإعلام بالحزب، والدكتور أحمد أبو القاسم أمين بندر الأقصر، فضلًا عن عدد من القيادات وكبار العائلات الذين حرصوا على مشاركة الأهالي هذه المناسبة المميزة.

وأكد النائب الدكتور محمد العماري في كلمته أن هذا التكريم يأتي حفاظًا على التراث وإحياءً لروح الفروسية الأصيلة التي تميز الصعيد، إلى جانب إدخال البهجة على نفوس المواطنين خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، مشددًا على أن هذه المظاهر الشعبية تعكس وحدة المجتمع وتعمق الانتماء والهوية.