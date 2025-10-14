محافظ أسيوط يبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مناسبة

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، مع رئيس الاتحاد التعاوني بأسيوط ومجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، واللجنة التنسيقية بمديرية التربية والتعليم، لمناقشة آليات تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والطلابية داخل المدارس، وتعزيز جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حضر اللقاء عبدالناصر بكر أحمد رئيس الاتحاد التعاوني بأسيوط، واللواء محمد رأفت رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الجديد بعد اعتماده من المحافظ، وكامل العوامي الأمين العام للجمعية، ورأفت حلمي أمين الصندوق، وأحمد هلال مكي مدير عام الاتحاد التعاوني، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والمهندسة ناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وإيهاب فارس رئيس اللجنة التنسيقية بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الحيوي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دعم خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واستعرض المحافظ الموقف الحالي للجمعيات التعاونية بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 8 جمعيات، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه منظومة التعاونيات. كما وجه بإعداد رؤية واضحة وخطة عمل محددة لتطوير أداء الجمعيات ورفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من المحافظة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

كما بحث اللواء هشام أبو النصر سبل تعظيم الاستفادة من الجمعيات القائمة من خلال تطوير بنيتها الإدارية والفنية، وتحسين منظومة التسويق والإعلان، والتنسيق مع الجهات الوطنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية التوسع في إنشاء جمعيات جديدة بالمناطق غير المخدومة لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية مثل التموين والزراعة والتربية والتعليم والطب البيطري.

من جانبه، ثمن عبد الناصر بكر رئيس الاتحاد التعاوني بأسيوط، اهتمام محافظ أسيوط المستمر بالمواطن الأسيوطي ودعمه الدائم لمنظومة التعاونيات، مشيرًا إلى تقدير الاتحاد لموافقة المحافظ على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الذي كان متوقفًا عن العمل منذ عامين، بما يعزز قدرة الجمعيات على أداء دورها في خدمة المجتمع المحلي.